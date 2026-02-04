Умерла известная в прошлом телеведущая Светлана Жильцова

Умерла советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова – ей было 89 лет. О смерти Жильцовой сообщили Первый канал и российские СМИ.

Светлана Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. На телевидении работала с 1956 года, была в числе самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения, вела множество детских и молодежных программ ("Будильник", "Спокойной ночи, малыши" и др.). Широкой аудитории запомнилась как ведущая КВН: сначала в паре с Альбертом Аксельродом, затем с Александром Масляковым (до закрытия программы в 1972 году). В 1976-1979 годах была среди ведущих "Песни года".

Она была удостоена звания заслуженная артистка РСФСР (1978) и награждена орденом Почета (2011).

По данным СМИ, в последние годы она тяжело болела.