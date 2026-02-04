x
04 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео задержания террористов в деревне Аль-Амри

время публикации: 04 февраля 2026 г., 18:56 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 19:06
ЦАХАЛ опубликовал видео задержания террористов в деревне Аль-Амри
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео задержания двух террористов в деревне Аль-Амри, в зоне ответственности бригады "Биньямин".

Операция проводилась в ночь на 4 февраля бойцами подразделения "Дувдеван".

Задержанные переданы для дальнейшего расследования ШАБАК.

"Силы ЦАХАЛа продолжат упреждающие действия для пресечения террора по всей Иудее и Самарии", – говорится в заявлении армии.

