Опубликован состав БАГАЦа для рассмотрения петиции о создании государственной следственной комиссии

Замглавы Верховного суда Ноам Солберг опубликовал состав коллегии Верховного суда, которая, будет рассматривать петицию с требованием создать государственную следственную комиссию.

В состав коллегии вошли:

1. Ноам Солберг.

2. Яэль Вильнер.

3. Давид Минц

4. Офер Гроскопф

5. Алекс Штайн

6. Халед Кабуб

7. Йехиель Кашер.

Накануне глава Верховного суда Ицхак Амит объявил, что передает все вопросы, связанные с этим иском, своему заместителю Ноаму Солбергу. Амит мотивировал свое решение желанием "обеспечить чистоту процесса".

Как сообщалось ранее, правительство нaмерено проголосовать против решения Высшего судa справедливости о создании государственной следственной комиссии по провалам 7 октября. Это голосование состоится, если судьи обяжут министров создать государственную комиссию.