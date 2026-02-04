Компания Remitly закрывает исследовательский центр в Израиле и увольняет более половины сотрудников

Глобальная финтех-компания Remitly, купившая в 2022 году израильский стартап Rewire, закрывает свой научно-исследовательский центр в Израиле. Руководство сообщило израильским сотрудникам о своем решении, а также об увольнении более половины из них в ходе видеоконференции.

По информации Globes, в израильском филиале работали около 200 человек, 110 из них, включая сотрудников отделов разработки, уволены. В Израиле останутся несколько десятков сотрудников, в основном в отделе продаж и коммерческом отделе.

Remitly работает в сфере международных денежных переводов.

Израильский стартап Rewire создал платформу электронных денежных переводов от работодателей иностранным работникам. В апреле прошлого года Банк Израиля присвоил Rewire банковский код, открывающий доступ к израильской банковской системе.