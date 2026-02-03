x
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Израиль

Тройное убийство в округе А-Шарон. Полиция считает это "кровной местью"

Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 февраля 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 23:03
Стрельба возле поселка Сде-Варбург в округе А-Шарон: тяжело ранены три человека
Пресс-служба МАДА
Тройное убийство в округе А-Шарон: полиция считает это "кровной местью"
Пресс-служба МАДА

В округе А-Шарон, недалеко от Тиры, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть трех мужчин на месте происшествия.

По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились погибшие, с близкого расстояния, их машина врезалась в автобус.

Полиция рассматривает в качестве основной версии мотив "кровной мести".

Недалеко от места происшествия был подожжен автомобиль, принадлежащий, по всей видимости, убийце (или убийцам).

Обстоятельства инцидента и личности нападавших устанавливаются.

Израиль
