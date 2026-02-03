Тройное убийство в округе А-Шарон. Полиция считает это "кровной местью"
время публикации: 03 февраля 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 23:03
В округе А-Шарон, недалеко от Тиры, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть трех мужчин на месте происшествия.
По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились погибшие, с близкого расстояния, их машина врезалась в автобус.
Полиция рассматривает в качестве основной версии мотив "кровной мести".
Недалеко от места происшествия был подожжен автомобиль, принадлежащий, по всей видимости, убийце (или убийцам).
Обстоятельства инцидента и личности нападавших устанавливаются.