Тройное убийство в округе А-Шарон: полиция считает это "кровной местью"

В округе А-Шарон, недалеко от Тиры, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть трех мужчин на месте происшествия.

По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились погибшие, с близкого расстояния, их машина врезалась в автобус.

Полиция рассматривает в качестве основной версии мотив "кровной мести".

Недалеко от места происшествия был подожжен автомобиль, принадлежащий, по всей видимости, убийце (или убийцам).

Обстоятельства инцидента и личности нападавших устанавливаются.