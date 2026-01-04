Жителя Ариэля обвиняют в серийном мошенничестве

Государственная прокуратура Израиля подала в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против Леонида Минчина (52), жителя Ариэля. Ему инкриминируют 11 эпизодов мошенничества на десятки тысяч шекелей, а также подделку документов и выдачу себя за другое лицо.

Согласно обвинительному заключению, Минчин действовал систематически: он связывался с продавцами автомобилей и других товаров на сайте Yad2, представлялся "покупателем", встречался с ними, согласовывал цену и демонстрировал "подтверждения" банковского перевода. Как утверждается прокуратурой, эти документы были поддельными, денег он фактически не переводил и платить не собирался. Таким образом, по версии прокуратуры, Минчин оставлял владельцев – включая автосалоны и площадки по продаже машин – без автомобиля и без оплаты, получая транспорт и другие товары обманом.

Кроме того, по данным обвинения, Минчин представлялся работником одной из компаний и оформил покупки "в долг" в магазине товаров для осуществления работ на несколько тысяч шекелей.

Отдельный блок обвинений связан с подделкой документов и попыткой выдать себя за парамедика. По версии следствия, Минчин изготовил фальшивые удостоверения, пытался присоединиться к системе добровольных дежурных "Маген Давид Амом", а во время реального инцидента возле Ариэля прибыл на место, назвался парамедиком и несколько минут оказывал помощь пострадавшему до прибытия врача. В дальнейшем он, как утверждается, предъявил полицейскому поддельное удостоверение парамедика, пытаясь подтвердить наличие "действующей лицензии". Из текста обвинительного заключения непонятно, нанесли ли эти действия Минчина какой-либо ущерб или он действительно оказал необходимую в экстренной ситуации помощь.