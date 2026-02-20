СМИ: авианосец Gerald R. Ford будет размещен в Средиземном море для защиты Израиля

Новостная служба медиакорпорации "Кан" на основании данных морского трекинга сообщила, что авианосец Gerald R. Ford зашел в Средиземном море. Продвижение авианосной группы отслеживалось по сигналам эсминца Mahan, сопровождавшего авианосец при прохождении через Гибралтар.

По информации "Кан", в начале следующей недели авианосец подойдет к Израилю и, по всей видимости, останется в этом районе для содействия перехвату иранских ракет в случае эскалации.