x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: авианосец Gerald R. Ford будет размещен в Средиземном море для защиты Израиля

США
Иран
Средиземное море
Израиль
время публикации: 20 февраля 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 16:52
СМИ: авианосец Gerald R. Ford, по всей видимости, будет размещен у берегов Израиля
AP Photo/John Clark

Новостная служба медиакорпорации "Кан" на основании данных морского трекинга сообщила, что авианосец Gerald R. Ford зашел в Средиземном море. Продвижение авианосной группы отслеживалось по сигналам эсминца Mahan, сопровождавшего авианосец при прохождении через Гибралтар.

По информации "Кан", в начале следующей недели авианосец подойдет к Израилю и, по всей видимости, останется в этом районе для содействия перехвату иранских ракет в случае эскалации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

868-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 февраля 2026

WSJ: Трамп рассматривает нанесение ограниченного удара по Ирану, чтобы подстегнуть переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 февраля 2026

Трамп заявил, что у Ирана для ответа "максимум 15 дней"