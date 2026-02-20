Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Нет изменений в указаниях Службы тыла для населения"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфри Дефрин прокомментировал последние действия ЦАХАЛа в секторе Газы, Ливане, Иудее и Самарии, а также коснулся возможного конфликта с Ираном.

Эфри Дефрин заявил, что на этой неделе ЦАХАЛ продолжал действовать на всех направлениях – в обороне и наступлении. Военные атаковали террористическую инфраструктуру и ликвидировали террористов в Газе и Ливане. Десятки подозреваемых в террористической деятельности были задержаны в Иудее и Самарии.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа принес соболезнования родным и близким старшего сержанта Офри Яфе, бойца разведроты бригады "Цанханим", погибшего в ходе оперативной деятельности на юге сектора Газы.

Дефрин отметил высокую готовность ЦАХАЛа во время праздника Рамадан и готовность армии обеспечить безопасность верующих во время пятничной молитвы.

Эфри Дефрин заявил, что ЦАХАЛ следит за развитием региональных событий и "отслеживает публичную дискуссию по теме Ирана". Он подчеркнул, что указания Службы тыла не претерпели никаких изменений.