x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Нет изменений в указаниях Службы тыла для населения"

Газа
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 20 февраля 2026 г., 16:48 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 16:51
Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Нет изменений в указаниях Службы тыла для населения"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфри Дефрин прокомментировал последние действия ЦАХАЛа в секторе Газы, Ливане, Иудее и Самарии, а также коснулся возможного конфликта с Ираном.

Эфри Дефрин заявил, что на этой неделе ЦАХАЛ продолжал действовать на всех направлениях – в обороне и наступлении. Военные атаковали террористическую инфраструктуру и ликвидировали террористов в Газе и Ливане. Десятки подозреваемых в террористической деятельности были задержаны в Иудее и Самарии.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа принес соболезнования родным и близким старшего сержанта Офри Яфе, бойца разведроты бригады "Цанханим", погибшего в ходе оперативной деятельности на юге сектора Газы.

Дефрин отметил высокую готовность ЦАХАЛа во время праздника Рамадан и готовность армии обеспечить безопасность верующих во время пятничной молитвы.

Эфри Дефрин заявил, что ЦАХАЛ следит за развитием региональных событий и "отслеживает публичную дискуссию по теме Ирана". Он подчеркнул, что указания Службы тыла не претерпели никаких изменений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

СМИ: авианосец Gerald R. Ford будет размещен в Средиземном море для защиты Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

868-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 февраля 2026

WSJ: Трамп рассматривает нанесение ограниченного удара по Ирану, чтобы подстегнуть переговоры