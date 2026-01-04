Задержан мужчина, который переправлял девочку через разделительный забор в районе Иерусалима

Бойцы пограничной полиции задержали 29-летнего жителя деревни Ар-Рам, подозреваемого в незаконной переправке людей через разделительный барьер и жестоком обращении с ребенком.

По сообщению полиции, две недели назад этот мужчина был снят на видео в момент, когда поднимает маленькую девочку на разделительный забор в районе Иерусалима, привязывает ее веревкой и спускает по другую сторону, подвергая ее жизнь опасности.