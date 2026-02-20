x
20 февраля 2026
20 февраля 2026
Мир

BBC: бывший принц Эндрю может быть исключен из очереди на престолонаследие

Расследование
Великобритания
Файлы Эпштейна
время публикации: 20 февраля 2026 г., 20:23 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 20:23
BBC: бывший принц Эндрю может быть исключен из очереди на престолонаследие
AP Photo/Kin Cheung

По информации BBC, правительство Великобритании рассматривает возможность принятия закона, исключающего Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на престолонаследие.

В сообщении отмечается, что закон может быть принят после завершения текущего полицейского расследования.

Брат короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора Карла III был арестован в четверг, 19 февраля, из-за связи с Джеффри Эпштейном. Вечером он покинул полицейский участок, но расследование в отношении него продолжается.

Эндрю подозревается в злоупотреблениях служебным положением.

Брат короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора Карла III был арестован в четверг, 19 февраля, из-за связи с Джеффри Эпштейном. Он подчеркнул, что полностью поддерживает расследование и готов сотрудничать с правоохранительными органами.

Эндрю, которому исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного. В октябре король лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.

