Внимание, розыск: пропала 21-летняя Ямит Дадович

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 21-летней Ямит Дадович. Она покинула медицинский центр "Эйтаним" в Иерусалиме, после чего на связь не выходила.

Приметы пропавшей: рост 161 см, плотное телосложение, длинные волосы, носит серьги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение "Мате-Иегуда" 02-9902385.