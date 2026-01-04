x
04 января 2026
Израиль

Внимание, розыск: пропала 21-летняя Ямит Дадович

Розыск
время публикации: 04 января 2026 г., 20:21
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 21-летней Ямит Дадович. Она покинула медицинский центр "Эйтаним" в Иерусалиме, после чего на связь не выходила.

Приметы пропавшей: рост 161 см, плотное телосложение, длинные волосы, носит серьги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение "Мате-Иегуда" 02-9902385.

