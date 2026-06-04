Полиция предупреждает: мошенники рассылают фейковые SMS-сообщениях о "штрафах"

Полиция предупреждает о фальшивых SMS-сообщениях, рассылаемых водителям в Израиле. В сообщениях утверждается, что получатель якобы совершил нарушение правил дорожного движения, и предлагается перейти по ссылке для оплаты штрафа.

В полиции подчеркивают, что речь идет о мошеннических сообщениях. Водителям рекомендуют не переходить по приложенным ссылкам и не вводить личные данные или платежную информацию.

Общая рекомендация: не переходить по ссылкам в SMS-сообщениях, электронной почте или WhatsApp, если есть хотя бы малейшие сомнения. Проверять наличие штрафов следует только через личный кабинет на государственном сайте, а не по ссылке из сообщения.