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Израиль

Полиция: убийство Ольги и Руслана Приходько, скорее всего, не было терактом

Убийства
Полиция
Расследование
ШАБАК
время публикации: 04 июня 2026 г., 13:54 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 13:59
Полиция: убийство Ольги и Руслана Приходько, скорее всего, не было терактом
Соцсети

Полиция сообщила о частичном снятии запрета на публикацию подробностей расследования убийства Ольги и Руслана Приходько, тела которых были найдены 22 мая в их автомобиле возле мошава Мишмар-Аялон.

По данным полиции, после совместной оценки ситуации с участием общей службы безопасности (ШАБАК) усилилось подозрение, что преступление было совершено на уголовной, а не на националистической почве, то есть что речь не идет о теракте.

Расследование было передано центральному подразделению полиции Центрального округа. С начала расследования проверялись все версии, включая уголовный и националистический мотивы.

В ходе расследования были задержаны несколько подозреваемых, в том числе несовершеннолетний, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства. Суд 4 июня продлил арест четырех подозреваемых в соответствии с потребностями следствия. Еще четверо подозреваемых в причастности к этому преступлению в той или степени освобождены на ограничительных условиях.

Запрет на публикацию был сокращен, однако остается в силе в отношении личности несовершеннолетнего подозреваемого и любых деталей расследования, которые могут привести к его идентификации. Расследование продолжается.

Израиль
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