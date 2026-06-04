Жители Хайфы слышали "взрыв"

Около полудня 4 июня жители Хайфы сообщили о звуке взрыва. На данный момент нет сообщений о пострадавших, падении ракеты или беспилотника. Источник звука проверяется.

Весьма вероятно, что источником "взрыва" был военный самолет, предолевший звуковой барьер.

В прошлом похожие сообщения из района Хайфского залива неоднократно были связаны с плановыми испытаниями компании Rafael на территории "Махон Давид" в Крайот. Однако официального подтверждения, что сегодняшний звук был вызван таким испытанием, пока нет.