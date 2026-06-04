Предъявлены обвинения террористу ХАМАСа, который удерживал останки Орона Шауля

Прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 46-летнего Ибрагима Хилу, жителя сектора Газы, который более 10 лет удерживал останки старшего сержанта Орона Шауля, погибшего в 2014 году во время операции "Нерушимая скала". По версии прокуратуры, Хилу знал, что тело удерживается ХАМАСом как "разменная карта" в переговорах с Израилем.

Согласно обвинительному заключению, Хилу в 2001 году был привлечен к религиозной деятельности ХАМАСа, а примерно через два года вступил в военное крыло организации – "Бригады Изз ад-Дин аль-Касама". До 2024 года он периодически выполнял различные поручения в ХАМАСе.

В июле 2014 года, во время операции "Нерушимая скала", подразделение "Голани" действовало в районе Шуджаийя в Газе. Один из БТР вышел из строя, когда военнослужащие переходили в другой БТР, по ним была выпущена ракета. В результате погибли Орон Шауль и еще шесть военнослужащих, двое бойцов получили тяжелые ранения. После попадания ракеты к месту прибыли боевики, похитившие тело Шауля.

По данным прокуратуры, в тот же день с Хилу связался боевик ХАМАСа и попросил о встрече. Во время этой встречи террорист сообщил Хилу, что хочет передать ему на хранение "депозит" на непродолжительное время – тело убитого. Хилу понял, что речь идет о теле военнослужащего ЦАХАЛа, и согласился.

В обвинительном заключении говорится, что Хилу хранил тело Орона Шауля в принадлежавшем ему большом мясном холодильнике. ХАМАС потребовал, чтобы Хилу сократил свою военную активность, чтобы не привлекать лишнего внимания. Позднее тело было перенесено в другой холодильник с замком.

По версии прокуратуры, Хилу удерживал тело Шауля до октября 2023 года, когда покинул свой дом из-за войны, начавшейся 7 октября. 18 января 2025 года в ходе операции сил безопасности останки Орона Шауля были извлечены из дома Хилу и доставлены в Израиль.

Прокуратура просит оставить Ибрагима Хилу под стражей до окончания судебного процесса. В ходатайстве отмечается, что он, будучи боевиком ХАМАСа, тайно удерживал тело погибшего военнослужащего более 10 лет, зная, что оно должно использоваться ХАМАСом в переговорах с Израилем для освобождения террористов, содержащихся в израильских тюрьмах.

Хилу предъявлены обвинения в помощи врагу во время войны, членстве в террористической организации и вооруженных действиях в террористических целях.