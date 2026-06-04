К северу от реки Литани ликвидирован боевик "Хизбаллы", обнаружен склад оружия

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцы разведподразделения бригады "Гивати" накануне ликвидировали в ходе ближнего боя вооруженного боевика террористической организации "Хизбалла", действовавшего вблизи израильских сил к северу от реки Литани. При себе у него был автомат Калашникова.

Спустя несколько часов бойцы бригады обнаружили склад вооружений "Хизбаллы" в этом районе. В нем были найдены десятки единиц оружия и боеприпасов, в том числе автоматы Калашникова, гладкоствольные ружья, малогабаритная ракета класса "земля-воздух", магазины, гранаты и другое военное снаряжение.

Кроме того, в ночь на четверг ВВС ЦАХАЛа ликвидировали две группы боевиков террористической организации "Хизбалла", действовавшие в районах Цура и Шакры на юге Ливана.