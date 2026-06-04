Марш гордости и толерантности в Иерусалиме. Перекрыты некоторые улицы

В четверг, 4 июня, в Иерусалиме проходит Марш гордости и толерантности, в котором планируют участвовать тысячи представителей ЛГБТ-общины.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия задействованы сотни полицейских, бойцов пограничной службы, добровольцев.

С 15:30 перекрыты улицы Рабин, проспект Бен-Цви, Бецалель, Рупин – от перекрестка музеев до перекрестка Азаз, Каплан и а-Наси а-Шиши. В качестве альтернативных маршрутов полиция рекомендует водителям использовать улицы Невиим, Агрипас, шоссе Бегин, Рамбан, Рупин, проспект Герцль и Борг.

Сбор участников в 16:00 в парке Сакер, недалеко от Кнессета. Вход на маршрут шествия разрешен только через контролируемую зону сбора в парке после тщательной проверки безопасности; участникам необходимо иметь при себе удостоверение личности. На всем маршруте марша и в местах его завершения запрещены полеты дронов и любых летательных аппаратов. Также запрещен вход с оружием любого типа, включая личное оружие, находящееся во владении на законных основаниях.

В полиции заявили, что будут действовать для обеспечения безопасности участников и общественного порядка и проявят "нулевую терпимость" к попыткам сорвать проведение марша, нарушить порядок или создать угрозу общественной безопасности.

В случае чрезвычайной ситуации или обнаружения подозрительного предмета граждан просят обращаться к полицейским на месте или звонить в центр 100. Дополнительную информацию можно получить по телефону 110.