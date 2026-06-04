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Израиль

На шоссе 65 возле Хадеры мотоциклист не справился с управлением

ДТП
время публикации: 04 июня 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 19:54
На шоссе 65 возле Хадеры мотоциклист не справился с управлением
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о ДТП на 65-м шоссе неподалеку от перекрестка Хадера Мизрах, где мотоциклист упал, не справившись с управлением мотоциклом.

Оказав пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет, неотложную помощь на месте происшествия, его эвакуировали в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом состоянии с травмами конечностей.

Израиль
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