В секторе Газы уничтожено руководство охраны верхушки ХАМАСа

Армия обороны Израиля и ШАБАК сообщили, что в ночь на 4 июня на севере сектора Газы были ликвидированы высокопоставленные сотрудники службы безопасности ХАМАСа: заместитель главы этого подразделения Хасан Рабах Хасан Лабад, а также Асэм Амин Шалаш Шабир, Абдалла Ата Юнис Абу Калуб и Мухаммад Нааман Заки Абу Марак.

Ликвидированные боевики отвечали за охрану руководителей ХАМАСа, их перемещение, связь между ними, организацию встреч и сбор разведывательной информации, а в последнее время занимались попытками восстановления структур ХАМАСа и содействовали продвижению террористической деятельности против Израиля и сил ЦАХАЛа.

Сообщается, что Хасан Рабах Хасан Лабад был одним из ключевых участников принятия решений и выработки директив внутри службы безопасности ХАМАСа, остальные ликвидированные боевики были высокопоставленными членами службы безопасности ХАМАСа и участниками процесса принятия решений.