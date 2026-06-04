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Израиль

В секторе Газы уничтожено руководство охраны верхушки ХАМАСа

Газа
Ликвидация
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 04 июня 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 19:49
В секторе Газы уничтожено руководство охраны верхушки ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля и ШАБАК сообщили, что в ночь на 4 июня на севере сектора Газы были ликвидированы высокопоставленные сотрудники службы безопасности ХАМАСа: заместитель главы этого подразделения Хасан Рабах Хасан Лабад, а также Асэм Амин Шалаш Шабир, Абдалла Ата Юнис Абу Калуб и Мухаммад Нааман Заки Абу Марак.

Ликвидированные боевики отвечали за охрану руководителей ХАМАСа, их перемещение, связь между ними, организацию встреч и сбор разведывательной информации, а в последнее время занимались попытками восстановления структур ХАМАСа и содействовали продвижению террористической деятельности против Израиля и сил ЦАХАЛа.

Сообщается, что Хасан Рабах Хасан Лабад был одним из ключевых участников принятия решений и выработки директив внутри службы безопасности ХАМАСа, остальные ликвидированные боевики были высокопоставленными членами службы безопасности ХАМАСа и участниками процесса принятия решений.

Израиль
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