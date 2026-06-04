Повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Наиль Хасанов из Рамат-Гана

Полиция вновь обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 53-летний Наиль Хасанов из Рамат-Гана. В последний раз его видели около месяца назад, и с тех пор связь с ним прервалась.

Приметы пропавшего: рост 181 см, худощавое телосложение, черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.