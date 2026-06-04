Насилие в арабском секторе: двое молодых мужчин убиты в Яфии
время публикации: 04 июня 2026 г., 23:00 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 23:08
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Нижней Галилее поступило сообщение о двух пострадавших с огнестрельными ранениями в населенном пункте Яфия.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики обнаружили двух мужчин примерно 25-летнего возраста в критическом состоянии. Вскоре после проведения медицинского осмотра медики были вынуждены констатировать их смерть.
Полиция начала расследование.