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Израиль

Евгений Йорданов, тренер по спортивной гимнастике, подозревается в изнасиловании воспитанниц

Полиция
Суд
Сексуальное насилие
Расследование
Петах-Тиква
время публикации: 04 июня 2026 г., 22:47 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 22:55
Евгений Йорданов, тренер по спортивной гимнастике, подозревается в изнасиловании воспитанниц
Yossi Zamir/Flash90

Тренер по спортивной гимнастике 51-летний Евгений Йорданов из Кирьят-Оно, работавший с городской сборной Петах-Тиквы, является подозреваемым в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних воспитанниц. Об этом сообщает в четверг, 4 июня, новостная служба "Кан".

Суд продлил арест Йорданова еще на пять дней. Тренер был задержан на прошлой неделе после жалоб двух сестер, сообщивших, что он совершал в отношении них сексуализированное насилие, когда они были несовершеннолетними. Одна из пострадавших, которой сейчас 20 лет, утверждает, что подвергалась насилию с 14 до 18 лет. Ее сестра утверждает, что подвергалась насилию с 11 до 13-14 лет.

Йорданов подозревается в изнасиловании, развратных действиях, вымогательстве с угрозами и склонении несовершеннолетних к противоправным действиям. Его супруга также была вызвана на допрос и после его завершения освобождена. Подозреваемый отвергает все обвинения и утверждает, что речь идет о ложных заявлениях, цель которых – нанести ущерб его работе и репутации. На допросе он заявил, что ничего подобного не происходило.

Источник в полиции сообщил, что расследование осложняется тем, что предполагаемые преступления, по версии следствия, были совершены за пределами Израиля и несколько лет назад, во время поездок на соревнования за рубеж. Следователи рассчитывают, что после публикации имени подозреваемого могут появиться дополнительные жалобы и свидетельства.

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