На 6-м шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей

На 6-м шоссе, в районе туннеля Хадид, произошла авария с участием нескольких транспортных средств. С места аварии в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" доставлены четыре человека.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одной пострадавшей (женщины примерно 39 лет) тяжелое, мужчина (примерно 40 лет) получил травмы средней тяжести и еще два человека пострадали легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.