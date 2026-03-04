x
04 марта 2026
|
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 15:50
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На 6-м шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей

ДТП
время публикации: 04 марта 2026 г., 15:17 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 15:17
На 6-м шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей
Пресс-служба МАДА

На 6-м шоссе, в районе туннеля Хадид, произошла авария с участием нескольких транспортных средств. С места аварии в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" доставлены четыре человека.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одной пострадавшей (женщины примерно 39 лет) тяжелое, мужчина (примерно 40 лет) получил травмы средней тяжести и еще два человека пострадали легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2026

В результате ДТП на 25-й трассе пострадали четыре человека, состояние одного из них критическое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2026

В результате ДТП в Негеве погиб юноша
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2026

ДТП с автобусом в Негеве, множество пострадавших. ЦАХАЛ: травмированы военные