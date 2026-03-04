На 6-м шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей
время публикации: 04 марта 2026 г., 15:17 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 15:17
На 6-м шоссе, в районе туннеля Хадид, произошла авария с участием нескольких транспортных средств. С места аварии в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" доставлены четыре человека.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одной пострадавшей (женщины примерно 39 лет) тяжелое, мужчина (примерно 40 лет) получил травмы средней тяжести и еще два человека пострадали легко.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
