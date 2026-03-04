x
04 марта 2026
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 14:09
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу" в Бейруте, нанесены удары по штабам и складам оружия

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 04 марта 2026 г., 13:03 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:03
ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу" в Бейруте, нанесены удары по штабам и складам оружия
AP Photo/Bilal Hussein

В течение последних суток Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в ливанской столице. Были атакованы подземный склад вооружения и штабы, используемые террористической организацией "Хизбалла".

Кроме того, был атакован объект, который "Хизбалла" использовала для осуществления террористической деятельности и сбора разведданных, а также для нужд пропаганды.

Перед ударом были предприняты меры для сокращения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая предварительные предупреждения, использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

ЦАХАЛ решительно действует против решения террористической организации "Хизбалла" присоединиться к военным действиям под покровительством иранского террористического режима, и не допустит нанесения ущерба гражданам Государства Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

5-й день войны "Рычание льва": тысячи ударов в Иране, обстрелы Израиля не прекращаются