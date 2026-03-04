ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу" в Бейруте, нанесены удары по штабам и складам оружия

В течение последних суток Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в ливанской столице. Были атакованы подземный склад вооружения и штабы, используемые террористической организацией "Хизбалла".

Кроме того, был атакован объект, который "Хизбалла" использовала для осуществления террористической деятельности и сбора разведданных, а также для нужд пропаганды.

Перед ударом были предприняты меры для сокращения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая предварительные предупреждения, использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

ЦАХАЛ решительно действует против решения террористической организации "Хизбалла" присоединиться к военным действиям под покровительством иранского террористического режима, и не допустит нанесения ущерба гражданам Государства Израиль.