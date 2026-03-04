34 сэйва Суэймана. Две передачи Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" разгромил "Флориду" 5:1.

Бостон Брюинз - Питтсбург Пингвинз 3:1

Все голы были забиты в первые 6 минут матча.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман сделал 34 сэйва, но пропустил гол на 42-й секунде матча. 28 бросков он отразил во втором и третьем периодах.

Баффало Сейбрз - Вегас Голден Найтс 3:2

На 27-й минуте хозяева веди в счете 3:0.

Счет на пятой минуте открыл еврейский нападающий "клинков" Джейсон Цукер.

"Баффало" одержал четвертую победу подряд.

Коламбус Блю Джекетс - Нешвилл Прэдэйторз 3:2

Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 5:1

Две шайбы были забиты в пустые ворота.

Две результативные передачи сделал еврейский форвард "дьяволов" Джек Хьюз.

Вашингтон Кэпиталз - Юта Маммот 2:3