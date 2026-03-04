34 сэйва Суэймана. Две передачи Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 04 марта 2026 г., 14:44 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 14:53
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" разгромил "Флориду" 5:1.
Бостон Брюинз - Питтсбург Пингвинз 3:1
Все голы были забиты в первые 6 минут матча.
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман сделал 34 сэйва, но пропустил гол на 42-й секунде матча. 28 бросков он отразил во втором и третьем периодах.
Баффало Сейбрз - Вегас Голден Найтс 3:2
На 27-й минуте хозяева веди в счете 3:0.
Счет на пятой минуте открыл еврейский нападающий "клинков" Джейсон Цукер.
"Баффало" одержал четвертую победу подряд.
Коламбус Блю Джекетс - Нешвилл Прэдэйторз 3:2
Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 5:1
Две шайбы были забиты в пустые ворота.
Две результативные передачи сделал еврейский форвард "дьяволов" Джек Хьюз.
Вашингтон Кэпиталз - Юта Маммот 2:3
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026