04 марта 2026
В результате обстрела центра Израиля пострадали два человека

Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 15:40
В результате обстрела центра Израиля пострадали два человека
Пресс-служба МАДА

По данным парамедиков, в результате одновременного обстрела центральной части Израиля иранскими баллистическими ракетами и ракетами "Хизбаллы" пострадали два человека.

По данным "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте около 30 лет получил ранение осколками, еще один человек был контужен. Состояние обоих оценивается как легкое.

Осколки ракет после "комбинированной" атаки из Ирана и Ливана упали в нескольких точках в центральной части Израиля.

Израиль
