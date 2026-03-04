В результате обстрела центра Израиля пострадали два человека

По данным парамедиков, в результате одновременного обстрела центральной части Израиля иранскими баллистическими ракетами и ракетами "Хизбаллы" пострадали два человека.

По данным "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте около 30 лет получил ранение осколками, еще один человек был контужен. Состояние обоих оценивается как легкое.

Осколки ракет после "комбинированной" атаки из Ирана и Ливана упали в нескольких точках в центральной части Израиля.