Министр обороны: Израиль изначально планировал операцию в Иране на лето
время публикации: 04 марта 2026 г., 16:57 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 16:57
Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что операция в Иране изначально была запланирована на лето и ее проведение было ускорено по двум причинам.
По словам Каца, операцию перенесли на более ранний срок из-за проходивших в Иране протестов.
В качестве второй причины министр обороны указал желание президента США Дональда Трампа действовать в Иране вместе с Израилем.