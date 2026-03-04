Министр обороны: Израиль изначально планировал операцию в Иране на лето

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что операция в Иране изначально была запланирована на лето и ее проведение было ускорено по двум причинам.

По словам Каца, операцию перенесли на более ранний срок из-за проходивших в Иране протестов.

В качестве второй причины министр обороны указал желание президента США Дональда Трампа действовать в Иране вместе с Израилем.