Биологический резонанс: как наши тела синхронизируются при общении

Ученые из Университета Бар-Илан изучили феномен межличностной физиологической синхронизации, когда показатели сердечного ритма и активность кожи участников общения начинают совпадать.

Межличностная физиологическая синхронность представляет собой сложный и динамичный процесс настройки организмов друг на друга. Исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Psychology, показывает, что это не простое копирование состояний, а сложное явление, зависящее от контекста, индивидуальных особенностей и целей взаимодействия.

Ранее наука часто сталкивалась с противоречивыми данными о биологическом резонансе, но новый подход предлагает рассматривать синхронность не как статичный факт, а как обмен сигналами, который меняется в моменты стресса, сотрудничества или совместного творчества.

Авторы работы подчеркивают важность изучения этого процесса в динамике и в разных масштабах – от пары до больших групп. Это открывает путь к пониманию того, как биологическое подстраивание влияет на командную работу, социализацию и формирование коллективного поведения. Использование инновационных методов, таких как биоуправление и мультимодальный анализ данных, помогает раскрыть глубинные механизмы эмпатии и психического здоровья. Понимание того, как тела "входят в резонанс" на физиологическом уровне, может в корне изменить наши представления о человеческой близости.

Соавтор работы профессор Иланит Гордон отмечает: "Вместо того чтобы просто спрашивать у испытуемых, чувствуют ли они какую-то синхронность, исследователям необходимо объективно изучать, когда, как и при каких условиях она возникает, и что она на самом деле означает для человеческого поведения". Исследование показывает, что наши тела принимают самое активное участие в социальных взаимодействиях.