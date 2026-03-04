x
04 марта 2026
Израиль

"Глазами ракеты": с начала операции ВВС Израиля использовали в Иране более 5000 боеприпасов

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
Статистика
время публикации: 04 марта 2026 г., 16:53
"Глазами ракеты": с начала операции ВВС Израиля использовали в Иране более 5000 боеприпасов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, сделанную ракетой за секунды перед ударом по системам обороны иранского террористического режима в Тегеране.

С начала операции "Рычание льва" ВВС ЦАХАЛа применили в Иране более 5000 боеприпасов. Израильские истребители продолжают углублять воздушное превосходство по всему Ирану с акцентом на Тегеран.

