"Глазами ракеты": с начала операции ВВС Израиля использовали в Иране более 5000 боеприпасов

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, сделанную ракетой за секунды перед ударом по системам обороны иранского террористического режима в Тегеране.

С начала операции "Рычание льва" ВВС ЦАХАЛа применили в Иране более 5000 боеприпасов. Израильские истребители продолжают углублять воздушное превосходство по всему Ирану с акцентом на Тегеран.