"Глазами ракеты": с начала операции ВВС Израиля использовали в Иране более 5000 боеприпасов
время публикации: 04 марта 2026 г., 16:53 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 16:53
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, сделанную ракетой за секунды перед ударом по системам обороны иранского террористического режима в Тегеране.
С начала операции "Рычание льва" ВВС ЦАХАЛа применили в Иране более 5000 боеприпасов. Израильские истребители продолжают углублять воздушное превосходство по всему Ирану с акцентом на Тегеран.