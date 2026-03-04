x
04 марта 2026
04 марта 2026
Израиль

Сигналы тревоги на севере Израиля

время публикации: 04 марта 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 17:17
Сигналы тревоги на севере Израиля
AP Photo/Ariel Schalit

В 16:44 сигнал тревоги системы раннего предупреждения был активирован в Верхней Галилее. В том числе сирены прозвучали в Кирьят-Шмоне.

В 17:03 система раннего предупреждения вновь была активирована на севере Израиля. Сигнал тревоги прозвучал в поселке Маргалиот.

В 17:14 в связи с угрозой ракетных обстрелов и атаки беспилотников сигнал тревоги был активирован на "линии противостояния" и на севере Голанских высот.

