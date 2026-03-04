Служба тыла напоминает: по всей стране действует указание находиться рядом с укрытием

После серии ракетных обстрелов израильской территории и атак беспилотников из Ирана и Ливана Служба тыла сообщила, что жителям всех районов, где в последний час звучали сигналы тревоги, разрешено покинуть бомбоубежища.

Вместе с тем, Служба тыла напоминает, что во всей стране по-прежнему действует указание находиться рядом с убежищем.