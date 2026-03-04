x
04 марта 2026
|
последняя новость: 17:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 17:20
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Служба тыла напоминает: по всей стране действует указание находиться рядом с укрытием

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 16:47
Служба тыла напоминает: по всей стране действует указание находиться рядом с укрытием
Пресс-служба ЦАХАЛа

После серии ракетных обстрелов израильской территории и атак беспилотников из Ирана и Ливана Служба тыла сообщила, что жителям всех районов, где в последний час звучали сигналы тревоги, разрешено покинуть бомбоубежища.

Вместе с тем, Служба тыла напоминает, что во всей стране по-прежнему действует указание находиться рядом с убежищем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

5-й день войны "Рычание льва": тысячи ударов в Иране, обстрелы Израиля не прекращаются