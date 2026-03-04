"Кан": Нетаниягу принял участите в мероприятии, вопреки запрету службы тыла

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в традиционном чтении свитка Эстер в йешиве "Мерказ а-рав" в Иерусалиме.

Как сообщает "Кан", мероприятие проводилось вопреки запрету командования тылом. Напомним, что по распоряжению армии запрещены все массовые мероприятия, в том числе чтения "свитка Эстер", всегда проходящие в Пурим в синагогах.

4 марта Пурим отмечается в Иерусалиме, и как сообщает "Кан", синагоги в городе были закрыты.

Из канцелярии премьер-министра передали, что мероприятие в "Мерказ а-рав" проходило в соответствии с распоряжениями командования тылом.