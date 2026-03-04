У берегов Ливии горит российский танкер с газом, экипаж покинул судно
время публикации: 04 марта 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 10:00
В Средиземном море недалеко от берегов Ливии атакован танкер Arctic Metagaz, перевозящий сжиженный природный газ и находящийся под санкциями США и Великобритании. На судне возник пожар.
Судно, шедшее под российским флагом, вышло из Мурманска 24 февраля и двигалось в сторону Суэцкого канала. Предположительно, оно направлялось в Индию или Китай. Покинувший судно экипаж был обнаружен в спасательной зоне Ливии в шлюпке.
Предположительно, танкер был атакован одним или несколькими беспилотниками. Источник, цитируемый The Moscow Times, говорит о возможной причастности к атаке Украины.