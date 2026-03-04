Силами пограничной полиции в Иудее и Самарии задержаны двое подозреваемых в терроризме

В ходе операции бойцов пограничной полиции (МАГАВ) в палестинской деревне Аль-Азария был проведен обыск в доме подозреваемого, согласно документам, являющегося жителем восточной части Иерусалима.

В ходе обыска бойцы МАГАВ обнаружили оружейный прицел типа Trijicon для длинноствольного оружия. 25-летний подозреваемый был задержан и доставлен на допрос.

В ходе другой операции по выявлению незаконного хранения оружия полицейские совместно с бойцами ЦАХАЛа действовали в палестинской деревне Бейт-Ула. Во время обыска в доме местного жителя были найдены пистолет, боеприпасы, пусковые установки для фейерверков и маска-балаклава.

24-летний подозреваемый был задержан и доставлен на допрос.