04 марта 2026
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Силами пограничной полиции в Иудее и Самарии задержаны двое подозреваемых в терроризме

Иудея и Самария
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:27 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:37
Силами пограничной полиции в Иудее и Самарии задержаны двое подозреваемых в терроризме
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции бойцов пограничной полиции (МАГАВ) в палестинской деревне Аль-Азария был проведен обыск в доме подозреваемого, согласно документам, являющегося жителем восточной части Иерусалима.

В ходе обыска бойцы МАГАВ обнаружили оружейный прицел типа Trijicon для длинноствольного оружия. 25-летний подозреваемый был задержан и доставлен на допрос.

В ходе другой операции по выявлению незаконного хранения оружия полицейские совместно с бойцами ЦАХАЛа действовали в палестинской деревне Бейт-Ула. Во время обыска в доме местного жителя были найдены пистолет, боеприпасы, пусковые установки для фейерверков и маска-балаклава.

24-летний подозреваемый был задержан и доставлен на допрос.

Израиль
