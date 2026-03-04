Иранский фрегат, затонувший у берегов Шри-Ланки, был потоплен подводной лодкой

Министерство обороны Шри-Ланки сообщило, что иранский фрегат "Дена", затонувший недалеко от границы территориальных вод страны, был атакован подводной лодкой. Ее национальная принадлежность не уточняется.

После того, как фрегат подал сигнал бедствия, была начата поисково-спасательная операция с участием кораблей и авиации. Сообщается о 79 спасенных, состояние одного из которых тяжелое. 101 человек считается пропавшим без вести.

Отметим, что, согласно последним данным, представленным Центральным командованием вооруженных сил США, в ходе операции потоплено уже 17 иранских военных кораблей. Среди них подводная лодка.