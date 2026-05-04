Задержан подозреваемый в вооруженном нападении на мужчину в Хайфе

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении с ножом на 48-летнего мужчину на улице Шфарам в Хайфе. Задержан 20-летний житель Хайфы. Он будет доставлен в суд для продления ареста.

В ночь на 4 мая в Хайфе на улице Шфарам было совершено нападение с применением холодного оружия, тяжелые ранения получил 48-летний мужчина. Раненый был доставлен в больницу РАМБАМ.

Речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).