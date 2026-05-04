CNN: меры безопасности вокруг Путина повышены в связи с опасностью покушения или переворота

Телеканал CNN получил доступ к отчету одной из европейских разведок, в котором сообщается о значительном усилении охраны президента России Владимира Путина. Российский лидер опасается как покушения, так и переворота.

В домах приближенных к Путину установлены средства наблюдения. Поварам, охранникам и фотографом запрещено пользоваться общественным транспортом. Посетители Путина проходят двойной досмотр, тем, кто работает с президентом, запрещено пользоваться телефонами с выходом в интернет.

Согласно документу, в Кремле нарастает напряжение в связи с нарастанием проблем как внутри России, так и на внешней арене – речь идет об экономическом кризисе и неудачах на фронте.

Путин большую часть времени проводит на защищенных локациях, не появляясь в своих резиденциях в Подмосковье и на Валдае. С начала года он не посещал военных объектов. В новостях публикуются его видео, записанные заранее.

Главным источником опасности режим считает бывшего министра обороны Сергея Шойгу, который в прошлом пользовался огромным доверием Путина. В Кремле опасаются, что политик, который по-прежнему пользуется значительным влиянием в армии, организует переворот. Отмечается, что арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова в марте 2026 года подорвал неформальные гарантии безопасности элит.

Телеканал отмечает, что подобную информацию крайне сложно проверить, напоминая, что изоляция Путина началась еще в период коронавирусной пандемии. CNN напоминает, что 9 мая в Москве, несмотря на украинскую угрозу должен состоятся парад в честь Дня победы. В Кремле заявляют, что российский лидер на нем появится.