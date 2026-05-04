Израиль

ЦАХАЛ отчитался о ликвидации террористов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 мая 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 10:56
ЦАХАЛ сообщил, что за последние двое суток бойцы 7-й бригады ликвидировали в Южном Ливане десять вооруженных боевиков "Хизбаллы", действовавших вблизи израильских сил и представлявших угрозу.

В ходе отдельной операции бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" уничтожили заряженную и готовую к запуску пусковую установку, а также инфраструктуру для хранения оружия и военные здания.

Кроме того, минувшей ночью ВВС атаковали объекты "Хизбаллы", из которых действовали боевики, после запуска противотанковой ракеты по силам ЦАХАЛа в Южном Ливане. Пострадавших среди израильских военнослужащих нет. Вскоре после запуска силы 91-й дивизии атаковали пусковую позицию, с которой была выпущена ракета.

