04 мая 2026
последняя новость: 12:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Франческа Альбанезе предупредила об опасности "израилизации Европы"

ООН
Антисемитизм
время публикации: 04 мая 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 11:53
Франческа Альбанезе предупредила об опасности "израилизации Европы"
AP Photo/Fernando Vergara

Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе, выступая на прошедшем в Афинах мероприятии солидарности с палестинцами, предупредила об опасности "израилизации Европы".

Международная чиновница, известная связями с ХАМАСом и неоднократно выступавшая с антисемитскими заявлениями, отметила, что Израиль предстал перед Международным судом справедливости и Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениям против человечности.

"Пока не будет положен конец израильской оккупации Палестины, оккупации, нарушающей нормы международного права, постановления международных юридических инстанций и резолюции Совета безопасности ООН, государства, входящие в ООН, не должны оказывать Израилю никакой помощи", – заявила Альбанезе.

"Но вместо того, чтобы разорвать с Израилем все связи, европейские государства продолжают вооружать его, покупают шпионское оборудование, усиливающее контроль над обществом, позволяющее арестовывать активистов и уничтожающее базовые свободы. Это израилизация нашего общества", – цитирует ее агентство Anadolu.

При этом чиновница отметила, что наряду с "израилизацией" проходит и процесс "палестинизации", однако, не столь масштабный.

