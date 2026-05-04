Компанию электротоваров оштрафуют на 1,3 млн шекелей за введение покупателей в заблуждение

Управление по защите прав потребителей объявило о намерении наложить штраф в размере 1291880 шекелей на компанию O.N.T. Electronics Ltd., управляющую сайтами Electric Deal и "Махсаней Йокра".

Поводом послужило расследование, выявившее признаки систематического нарушения Закона о защите прав потребителей.

Расследование было инициировано на основании многочисленных жалоб потребителей, выявивших устойчивую схему нарушений. Согласно материалам дела, представители компании в ряде случаев сообщали покупателям об отсутствии заказанного товара и предлагали приобрести более дорогой.

Когда потребители отказывались и требовали отменить сделку, с них удерживали штраф за отказ, превышающий допустимый по закону. Кроме того, компания систематически нарушала сроки доставки: покупателям обещали конкретные сроки, которые на практике не соблюдались.

По закону штраф за отказ от сделки не может превышать 5% от её стоимости или 100 шекелей – в зависимости от того, что меньше, и лишь в определённых случаях. Компания же в одностороннем порядке установила фиксированный штраф в размере 10% от суммы сделки. При этом даже в случаях правомерного отказа деньги возвращались с нарушением установленных законом сроков, а в ряде случаев не возвращались вовсе.

В числе дополнительных нарушений – непредоставление покупателям обязательных информационных документов и ненадлежащее оформление счетов-фактур. Компания также препятствовала расторжению сделок: вопреки закону, обязывающему принимать отказ любым способом, в том числе устно по телефону, компания принимала уведомления об отказе исключительно по электронной почте или через сайт.