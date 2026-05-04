Израиль

Компания "Ракевет Исраэль" предупредила о мошенничестве от ее имени в Facebook

Мошенничество
время публикации: 04 мая 2026 г., 18:01 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 18:01
Компания "Ракевет Исраэль" предупредила о мошенничестве от ее имени в Facebook
Yossi Aloni/Flash90

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" предупредила пользователей о том, что в социальной сети Facebook от ее имени действуют мошенники.

Мошенники создали поддельную страницу "Ракевет Исраэль", на которой обещают пользователям бесплатные "наборы для поездок". Для получения подарка предлагается перейти на фишинговый сайт и ввести данные кредитной карты. Для большей убедительности на странице размещены сгенерированные искусственным интеллектом фотографии с символикой компании.

Компания "Ракевет Исраэль" попросила пользователей проявлять осторожность в социальной сети.

Компания подала жалобу в полицию.

