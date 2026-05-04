x
04 мая 2026
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 17:01
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бедуинский вопрос: стратегическая проблема, о которой молчат. Комментарий Давида Шарпа

Криминал в арабском секторе
Негев
Комментарий
"Непечатное"
время публикации: 04 мая 2026 г., 15:44 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 15:44
Давид Шарп
Бедуинский вопрос: стратегическая проблема, о которой молчат. Комментарий Давида Шарпа
"Непечатное"/Newsru.co.il

Пока внимание Израиля приковано к войнам в Газе, Ливане и противостоянию с Ираном, внутри страны нарастает менее заметная, но стратегически опасная проблема – ситуация в бедуинском секторе Негева.

Речь идет не только о социальной напряженности. Эксперты указывают на целый комплекс угроз: самозахват земель, масштабный криминал, контрабанду оружия и демографические процессы, которые усиливаются действующей системой пособий.

На фоне отсутствия последовательной государственной стратегии проблема лишь усугубляется. Незаконные поселения расширяются, уровень преступности растет, а меры реагирования остаются фрагментарными и запоздалыми.

Отдельное внимание уделяется экономическим стимулам, которые, по мнению аналитиков, способствуют росту социально слабых слоев и усиливают нагрузку на государство.

Решение требует долгосрочной и комплексной политики – от реформы социальных выплат до жесткого контроля за соблюдением закона. Однако пока приоритет отдается более срочным угрозам.

Почему эта тема снова всплывает именно сейчас – и чем может обернуться игнорирование проблемы – в подробном разборе.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026

"Мы живем в джунглях": арабы Израиля о росте насилия. Статистика, мнения, инициативы