CENTCOM: два торговых судна под флагом США успешно прошли Ормузский пролив

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием действуют в Персидском заливе после прохода через Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода".

По заявлению CENTCOM, американские силы помогают восстановить проход коммерческих судов через пролив.

Сообщается, что два торговых судна под американским флагом уже успешно прошли Ормузский пролив и продолжают движение по маршруту.