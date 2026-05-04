04 мая 2026
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

CENTCOM: два торговых судна под флагом США успешно прошли Ормузский пролив

Иран
Война с Ираном
Centcom
время публикации: 04 мая 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 15:54
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием действуют в Персидском заливе после прохода через Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода".

По заявлению CENTCOM, американские силы помогают восстановить проход коммерческих судов через пролив.

Сообщается, что два торговых судна под американским флагом уже успешно прошли Ормузский пролив и продолжают движение по маршруту.

