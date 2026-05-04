CENTCOM: два торговых судна под флагом США успешно прошли Ормузский пролив
время публикации: 04 мая 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 15:54
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием действуют в Персидском заливе после прохода через Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода".
По заявлению CENTCOM, американские силы помогают восстановить проход коммерческих судов через пролив.
Сообщается, что два торговых судна под американским флагом уже успешно прошли Ормузский пролив и продолжают движение по маршруту.
