Женщины в развивающихся странах больше всего страдают от растущего долгового бремени

Согласно данным ООН, рост долговой нагрузки в развивающихся странах сильнее всего отражается на женщинах, и эта ситуация может ухудшиться на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. В отчете Программы развития ООН, основанном на анализе данных из 85 стран за последние 30 лет, говорится, что увеличение расходов на обслуживание долгов непропорционально бьет по женщинам. Когда государства вынуждены сокращать бюджетные расходы, чтобы справиться с долгами, именно женщины чаще теряют работу – особенно в сферах образования и ухода, где они составляют значительную часть занятых. Одновременно на них ложится дополнительная неоплачиваемая нагрузка по уходу за детьми и пожилыми.

Глава ПРООН Александр Де Кроо подчеркнул, что странам важно учитывать последствия сокращения социальных расходов. Еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке десятки государств уже направляли более 10% своих доходов на выплату долгов. Рост цен на энергию, удобрения и повышение процентных ставок, вероятно, еще больше осложнит положение. По словам Де Кроо, сокращение социальных программ особенно болезненно сказывается на женщинах, поскольку значительная часть этих расходов связана именно с их занятостью и поддержкой.

С начала 2010-х годов до 2022 года долговая нагрузка в рассматриваемых странах почти удвоилась. Это, по оценкам, привело к потере около 22 миллионов рабочих мест для женщин в краткосрочной перспективе и более 38 миллионов – в долгосрочной. Кроме того, переход к высокому уровню задолженности приводит в среднем к снижению доходов женщин на душу населения на 17%, тогда как доходы мужчин остаются примерно на прежнем уровне. При этом сокращается и ожидаемая продолжительность жизни как у женщин, так и у мужчин.

Гендерное равенство входит в число ключевых целей устойчивого развития ООН. В этой связи Де Кроо предложил странам-кредиторам рассматривать возможность списания долгов при условии, что заемщики не будут урезать расходы, которые особенно важны для женщин. Он также отметил, что поддержка занятости и доходов женщин имеет высокий экономический эффект и может способствовать более устойчивому развитию и погашению долгов.

Отчет подчеркивает, что текущий кризис усугубляется ростом цен на нефть, газ и удобрения, а также сокращением международной помощи. Международный валютный фонд ранее предупреждал, что развивающиеся страны становятся более уязвимыми из-за роста процентных ставок и нестабильности валют, чему способствует усиление роли частных кредиторов, включая хедж-фонды. По оценке ПРООН, колебания валютных курсов дополнительно усложняют обслуживание долгов. Ослабление национальных валют и рост инфляции увеличивают расходы на выплаты именно в тот момент, когда государствам необходимо поддерживать население на фоне подорожания продуктов и энергии. В результате формируется замкнутый круг: внешние экономические потрясения усиливают долговую нагрузку, а это, в свою очередь, ограничивает возможности стран инвестировать в социальную сферу.