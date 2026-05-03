В Израиле установилась "зимняя" погода в начале мая, возможен снег на Хермоне

В вечерние часы на большей территории Израиля произошло резкое изменение погоды. В центре и на севере прошли кратковременные дожди, заметно похолодало. Синоптики предупреждают, что на горе Хермон может выпасть снег – явление, которое не наблюдалось в мае уже 15 лет.

Метеорологическая служба опубликовала "оранжевое" предупреждение об опасном волнении на море от Нагарии до Зихрон-Яакова с сегодняшнего дня до завтрашнего утра: высота волн может достигать 2,5 метра. Купание в Средиземном море запрещено.

Пик непогоды придется на понедельник, канун праздника Лаг ба-Омер: температура опустится до зимних значений, характерных для февраля-марта. Ночью столбик термометра может опуститься до 9 градусов.

Внезапное изменение погодных условий и сильный ветер уже привели к несчастным случаям: в Иерусалиме дерево рухнуло на проезжую часть. Прохожий, мужчина в возрасте примерно 50 лет, получил травмы головы и спины. Он был эвакуирован в больницу "Адаса Ар а-Цофим".