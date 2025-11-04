Госконтролер: мы начали проверку "Гистадрута" несколько месяцев назад, несмотря на сопротивление

Государственный контролер Матаниягу Энгельман рассказал журналистам на конференции в Эйлате, что его офис несколько месяцев назад начал проверку деятельности Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут"), несмотря на сопротивление со стороны руководства этой организации.

По словам Энгельмана, он намерен продолжить проверку в координации с правоохранительными органами.

Напомним, что накануне в рамках дела о коррупции "Рука руку моет" были арестованы глава "Гистадрута" Арнон Бар-Давид с женой, Гилой Канистер, его заместитель Рои Яаков, директор департамента корпораций в "Гистадруте" Шеви Михаэли, председатель рабочего комитета "Израильских железных дорог" Лиав Элиягу, страховой агент Эзра Габай и его сын Асаф Габай, и бизнесмен Даниэль Зиграйх.

Также были задержаны для допроса два мэра, десятки руководящих членов профсоюзных организаций и муниципальных структур. В частности, были задержаны и отпущены на ограничительных условиях два сотрудника института Вингейта и высокопоставленный спортивный чиновник.