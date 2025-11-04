x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Катаргейт": Урих вновь вызван на допрос

Полиция
Биньямин Нетаниягу
Расследование
Катар
время публикации: 04 ноября 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 08:56
"Катаргейт": Урих вновь вызван на допрос
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция вновь вызвала на допрос Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в рамках расследования, известного как "Катаргейт".

Судя по сообщениям СМИ, предстоящий допрос связан с продолжающимся следствием о возможных контактах с иностранным агентом, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

Ранее суд рассматривал вопрос о доступе полиции к телефонам Уриха и ограничениях его контактов с канцелярией премьера. Часть ходатайств была отклонена, а затем по апелляции назначены новые слушания.

