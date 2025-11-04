"Катаргейт": Урих вновь вызван на допрос

Полиция вновь вызвала на допрос Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в рамках расследования, известного как "Катаргейт".

Судя по сообщениям СМИ, предстоящий допрос связан с продолжающимся следствием о возможных контактах с иностранным агентом, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

Ранее суд рассматривал вопрос о доступе полиции к телефонам Уриха и ограничениях его контактов с канцелярией премьера. Часть ходатайств была отклонена, а затем по апелляции назначены новые слушания.