"Катаргейт": Урих вновь вызван на допрос
время публикации: 04 ноября 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 08:56
Полиция вновь вызвала на допрос Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в рамках расследования, известного как "Катаргейт".
Судя по сообщениям СМИ, предстоящий допрос связан с продолжающимся следствием о возможных контактах с иностранным агентом, взяточничестве и злоупотреблении доверием.
Ранее суд рассматривал вопрос о доступе полиции к телефонам Уриха и ограничениях его контактов с канцелярией премьера. Часть ходатайств была отклонена, а затем по апелляции назначены новые слушания.
