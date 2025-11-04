Автомобиль сбил женщину в Холоне, пострадавшая в крайне тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о женщине, которую сбил автомобиль на улице Эйлат в Холоне.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей, женщине в возрасте около 70 лет с множественными травмами, неотложную помощь на месте.

На автомобиле интенсивной терапии ее отвезли в больницу "Вольфсон" в тяжелом и нестабильном состоянии.