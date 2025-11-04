Бойцы "Дувдеван" задержали двоих боевиков ХАМАСа в районе Шхема

В ходе двух параллельных тайных операций бойцы элитного подразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" в сотрудничестве с Общей службой безопасности ШАБАК задержали двух разыскиваемых за террористическую деятельность боевиков, связанных с ХАМАСом.

Сообщается, что один был задержан в лагере беженцев Балата, а второй – в деревне Масакан Шаабийя в окрестностях Шхема.