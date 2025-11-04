Бойцы "Дувдеван" задержали двоих боевиков ХАМАСа в районе Шхема
время публикации: 04 ноября 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 15:55
В ходе двух параллельных тайных операций бойцы элитного подразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" в сотрудничестве с Общей службой безопасности ШАБАК задержали двух разыскиваемых за террористическую деятельность боевиков, связанных с ХАМАСом.
Сообщается, что один был задержан в лагере беженцев Балата, а второй – в деревне Масакан Шаабийя в окрестностях Шхема.