x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 16:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 16:09
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бойцы "Дувдеван" задержали двоих боевиков ХАМАСа в районе Шхема

время публикации: 04 ноября 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 15:55
Бойцы "Дувдеван" задержали двоих боевиков ХАМАСа в районе Шхема
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе двух параллельных тайных операций бойцы элитного подразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" в сотрудничестве с Общей службой безопасности ШАБАК задержали двух разыскиваемых за террористическую деятельность боевиков, связанных с ХАМАСом.

Сообщается, что один был задержан в лагере беженцев Балата, а второй – в деревне Масакан Шаабийя в окрестностях Шхема.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook