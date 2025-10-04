Подозрение на попытку автомобильного теракта под Иерусалимом

В субботу, 4 октября, около 17:00, подозреваемый, находившийся за рулем автомобиля, на большой скорости подъехал к КПП "Биду" возле Иерусалима и врезался в другую машину. Затем подозреваемый вышел из своего автомобиля и попытался убежать, но был задержан после короткой погони.

В результате инцидента женщина в возрасте около 49 лет получила легкие травмы. Бригада парамедиков МАДА доставила ее в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.