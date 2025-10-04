x
04 октября 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2025
|
04 октября 2025
|
последняя новость: 17:53
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подозрение на попытку автомобильного теракта под Иерусалимом

Иерусалим
время публикации: 04 октября 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 17:27
Подозрение на попытку автомобильного теракта под Иерусалимом
Wikipedia.org. Фото: Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר

В субботу, 4 октября, около 17:00, подозреваемый, находившийся за рулем автомобиля, на большой скорости подъехал к КПП "Биду" возле Иерусалима и врезался в другую машину. Затем подозреваемый вышел из своего автомобиля и попытался убежать, но был задержан после короткой погони.

В результате инцидента женщина в возрасте около 49 лет получила легкие травмы. Бригада парамедиков МАДА доставила ее в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook